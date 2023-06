Calendario Settecolli nuoto 2023 | orari | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 giugno 2023) Dal 23 al 25 giugno l’edizionedel Trofeoditerrà banco nella piscina del Foro Italico di Roma. Nell’impianto, teatro l’anno scorso degli Europei, assisteremo a gare molto importanti, ultima vera prova generale prima dei Mondialidi Fukuoka, in Giappone. La Nazionale italiana sarà presente in maniera importante dal momento che il meeting sarà anche l’ultima chance per chi non ha ottenuto il pass iridato di qualificarsi e quindi essere parte della rassegna iridata. Di conseguenza, la rilevanza dei riscontri cronometrici non è di poco conto, vista la valenza. La selezione del Bel Paese ha voglia di confermarsi una dei riferimenti a livello mondiale e l’evento romano sarà un specie di test per comprendere il livello della propria condizione quale possa essere. Si è assistito nelle ultime ...