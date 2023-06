(Di lunedì 19 giugno 2023) Mancano pochi giorni al via della Prima Divisione dei Campionati(exdileggera, che si svolgerà a Chorzow da venerdì 23 a domenica 25 giugno nell’ambito degli European Gamesin Polonia. L’Italia sarà una delle 16 formazioni che si giocheranno l’ambito trofeo al termine del fine settimana. Spedizione azzurra molto folta che vedrà la partecipazione di 46 atleti totali (23 uomini, 23 donne), tra cui diversi big assoluti del movimento tricolore nonostante il recente forfait per infortunio di Marcell Jacobs che verrà rimpiazzato nei 100 metri dal campione europeo indoor dei 60 Samuele Ceccarelli. Saranno presenti infatti tra gli altri i protagonisti della 4×100 olimpica di Tokyo Filippo Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo ...

Calendario Coppa Europa atletica 2023 (ora Europei a squadre): programma, orari, tv, streaming OA Sport

Mancano pochi giorni al via della Prima Divisione dei Campionati Europei a squadre (ex Coppa Europa) 2023 di atletica leggera, che si svolgerà a Chorzow da venerdì 23 a domenica 25 giugno nell'ambito ...