calenda | “Se non ora quando?”

Mentre Matteo Renzi e Carlohanno fatto sapere che voteranno a favore della riforma. Su uno ... l'altro i tempi e i modi per la loro divulgazione, ovvero per vietarla nelle partirilevanti ...... Carlo), 'è stato un errore politico partecipare alla manifestazione dei 5S. Vi voglio bene - aggiunge - mami ritrovo in questa linea politica. Continuo a lavorare per una alternativa ai ...E il Pdesiste più, sono i classici comunisti col Rolex". L'ex viceministra grillina Laura ... Incontrerò anche. Noi vogliamo un matrimonio di interessi che ci consenta di eleggere i nostri ...

Calenda: «Patto con Fi No ad accrocchi. Contrari all'elezione del ... Avvenire

Già serpeggiava il malumore per la scelta della segretaria Elly Schlein di presenziare alla partenza del corteo del M5S di Roma, poi le parole ...Non è quindi possibile escludere un vero e proprio giro di ... La proposta, ha spiegato il leader di Azione Carlo Calenda in una conferenza stampa con Mara Carfagna, Elena Bonetti, Giulia Pastorella e ...