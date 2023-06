(Di lunedì 19 giugno 2023) Carlocorteggia da tempo Alessio D', ex assessore alla Sanità della Regione Lazio per il Pd. Dopo lo strappo con le dimissioni dal consiglio regionale, il leader di Azione prova l'ultimo ...

Queste le parole diad Agorà, in diretta su Rai 3. "Cos'accadrà non glielo so dire, chiedetelo a lui", ha aggiunto. "Ci sono tante persone in sofferenza nel Pd - ha spiegato il leader di ......Pd Elly Schlein alla manifestazione 'Basta vite precarie' accende la polemica nel partito eil ... Continueremo a stare alla larga dai 5s e da chi deciderà di unirsi a loro', assicura Carlo...alla manifestazione del movimento 'Basta vite precarie' accende la polemica nel partito eil ... Continueremo a stare alla larga dai 5s e da chi deciderà di unirsi a loro', assicura Carlo. '...

Calenda apre le porte a D'Amato (Pd): "Sarei felicissimo se chiedesse di entrare"

Carlo Calenda sul possibile addio di Alessio D'Amato al Pd: «Cominciano ad essere tante le ragioni di dissenso con la linea di Schlein, del tutto legittima perché ha vinto le primarie. Forse è tempo d ...Oggi in piazza a Roma il Movimento 5 stelle contro la precarietà del mondo del lavoro e per chiedere un salario minimo e una misura di sostegno al reddito ...