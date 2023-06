Calciomercato Udinese | tutto in bilico tra rinnovi e cessioni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 19 giugno 2023) Finita la Serie A, con tutti i suoi verdetti, finita la Serie B, con i suoi festeggiamenti, si pensa al nuovo anno sportivo ed a migliorare la rosa. L’deve, però, far fronte ad una situazione complicata tra, con la squadra arrivata dodicesima lo scorso anno che rischia di essere completamente rivoluzionata. Uno dei migliori in rosa, il giovanissimo Udogie, è andato al Tottenham per iniziare la sua avventura in Premier League sulle orme di Perisic, mentre resta inil futuro di altri pilastri di questa squadra. Ecco le ultime daldell’. I punti focali deldell’(Credit foto – pagina FacebookCalcio 1896)Prima di pensare al mercato in entrata si ...