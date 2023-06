Calciomercato Milan | la situazione di Vranckx e Colombo | decisione presa

Leggi su contropiedeazzurro

(Di lunedì 19 giugno 2023) La Serie A si è ormai conclusa da un paio di settimane, tuttavia il calcio non va mai in vacanza. Infatti in questi mesi che ci aspettano, a farla da padrone sarò il, con nuove notizie ogni giorno. Per quanto riguarda il, in attesa di capire chi lascerà il club e chi saranno i nuovi acquisti, sembrerebbe essere stato già definito il futuro di Astere Lorenzo. Stefano Pioli, allenatore deltorna al Wolfsburg La prima notizia suldelriguarda proprio Aster. Il centrocampista belga, secondo quanto scritto da Fabrizio Romano su Twitter, non verrà riscattato dalla società rossonera. A sostenere la ...