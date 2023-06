Calciomercato Milan – Hjulmand idea concreta | pronta una contropartita

Marco Carnesecchi (LaPresse) -.itChe vantaggio avrebbe la Juve nel cedere il portiere ... la mancata partecipazione alla UCL è un ostacolo grande per avviniare l'ex. Nelle ultime ...Commenta per primo Bakayoko, Adli, Vranckx saluteranno ilche quindi si ritufferà sul mercato dei centricampisti. Un nome che stuzzica, secondo il Corriere dello Sport, è quello di Adrien Tameze dell'Hellas Verona . La richiesta è scesa dai 20 milioni ...Se poi si fa la rassegna stampa, c'è da mettersi le mani nei capelli: l'Inter su Frattesi, la Juve in pressing su Milinkovic - Savic, per ill'intervista di Weah. Eppure d ovrebbe essere l'...

La Juve è alle prese della questione porta: non è semplice arrivare ai sostituti di Szczesny, da Vicario e Carnesecchi, fino a Donnarumma.Dopo il grave infortunio al ginocchio, stagione in chiaroscuro per il danese Simon Kjaer, classe 1989, uno dei leader della squadra rossonera. Con la nazionale del suo paese ha appena raggiunto 125 ...