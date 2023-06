Calciomercato – L’Originale fa tappa a Lignano Sabbiadoro

(Di lunedì 19 giugno 2023) Nuovaper “”, il programma condotto da Alessandro Bonan, con Gianluca Di Marzio e Fayna, che quest’anno festeggia il ventesimo anno dalla prima messa in onda con un inedito format itinerante. Saràad ospitare il programma da oggi a venerdì, sempre alle ore 23:00. I set della trasmissione saranno sia alcuni luoghi simbolo di(come Piazza Fontana, cuore del centro di, la Darsena con le barche ancorate, l’iconica architettura protesa sull’acqua di Terrazza a Mare, lo splendido Hotel Italia e lo storico Grande Albergo Marin, oltre a location lungo la spiaggia dorata della località), sia centri di interesse storico e culturale nel territorio come Aquileia, tra i più importanti siti archeologici ...

In collaborazione con edutrading Il trading per vincere La strategia monetaria che non ti hanno mai spiegato Guarda'evento - - > Articolopubblicato su Money.it qui:Inter, ...Senza dimenticare un grande classico, appuntamento irrinunciabile dell'estate italiana di Sky Sport: '' , che a partire dal 5 giugno tornerà ad animare le serate estive tra ...In collaborazione con edutrading Il trading per vincere La strategia monetaria che non ti hanno mai spiegato Guarda'evento - - > Articolopubblicato su Money.it qui:Napoli, ...