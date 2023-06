Calciomercato Lazio | accordo raggiunto con Pedro | si attende l’annuncio

(Di lunedì 19 giugno 2023), trovata l’intesa conper il rinnovo del contratto in scadenza a fine mese: per lui un biennale a 2 milioni Ildellavedrà a brevedel rinnovo di, attualmente in scadenza il prossimo 30 giugno. Come riferisce Il Messaggero infatti, lo spagnolo ha trovato l’con la società biancoceleste per un prolungamento fino al 2025 con ingaggio di poco superiore ai 2 milioni di euro, bonus inclusi.rinuncerà anche alla metà del bonus da 700mila euro che la Roma gli avrebbe dovuto versare in caso di mancato nuovooltre la scadenza del 2023 entro il prossimo 10 settembre: Sarri si gode l’ex Barcellona. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU ...

Ufficialmente, la finestra delestivo non è ancora aperta. Ma ovviamente i club si muovono con grande anticipo , ora ... ha messo nel mirino Milinkovic - Savic , l'asso della. Un ...Commenta per primo Semmbrava un affare ben avviato quello trae Real Oviedo per la permanenza in Spagna di Raul Moro. Sbarcato nelle Asturie in prestito a gennaio scorso, il giovane talento biancoceleste ha ben impressionato nel campionato di Seguna ...Calcio 2022 - 2023 EccellenzaGirone A Squadra Academy Ladispoli Un colpo importante per la porta dell'Academy Ladispoli, che per la prossima stagione si assicura le prestazioni del portiere ex Roma classe 1994 Francesco ...

Nelle scorse ore il giornalista sportivo Gianluca Longari ha scritto riguardo alla Juventus e del possibile arrivo di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista classe '95 della Lazio. Dello stesso ...Calciomercato Sampdoria, anche l'Empoli si muove per Audero: i toscani cercano un valido sostituto per Vicario, probabile partente in estate ...