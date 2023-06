Calciomercato Juventus | scelto il sostituto di Rabiot | tutto deciso

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 19 giugno 2023) Lasta facendo diper rinnovare il contratto dima, in caso di addio del francese, ha già individuato il. In una stagione che definire difficile non rende l’idea, laha avuto poche certezze e una di queste è (senza ombra di dubbio); il centrocampista francese è stato tra i migliori per continuità di rendimento e anche per aver trovato quella continuità realizzativa che una mezzala con le sue qualità deve avere. Giocatore fondamentale per gli schemi bianconeri a tal punto che Allegri non lo ha praticamente mai reso protagonista del turnover.(Ansafoto)La, però, rischia di perderea parametro zero; il contratto del francese, infatti, scade il prossimo trenta giugno ...