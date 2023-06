Calciomercato | Carli sonda il terreno per un difensore dell’Empoli

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 19 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiGiovane e ambiziosa. La squadra che il patron Oreste Vigorito e il direttore tecnico Marcellovogliono costruire rispecchia in un certo senso il ritratto dell’allenatore Matteo Andreoletti. In attesa che venga deciso il destino dei big dagli ingaggi gravosi, non mancano le valutazioni già in corso d’opera sui tanti ragazzi del vivaio. A queste va aggiunto uno sguardo sempre attento al panorama giovanile, fiore all’occhiello del lavoro portato avanti dello stessoin tanti anni di carriera. Il direttore tecnico avrebbe chiesto informazioni su Francesco Donati, terzino destro classe 2001 che conosce particolarmente bene, considerato il percorso condiviso nella società toscana. L’esterno difensivo livornese è reduce da una buona stagione in serie B con la maglia dell’Ascoli. Per lui 20 ...