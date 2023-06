Calcio | Sergio Rico sta meglio | il portiere del PSG si risveglia dal coma

(Di lunedì 19 giugno 2023) Il secondoera indal 28 maggio Buone notizie per, calciatore spagnolo e secondodei campioni di Francia del PSG. Nella giornata di oggi, 19 giugno, si èto dal. A renderlo noto, la moglie del 29enne spagnolo, Alba Silva, che uscendo dall’ospedale ha spiegato come i medici lo abbiano fatto uscire dalindotto e come abbianosciuto i familiari intorno a lui. Ildel Psg dal 28 maggio èverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Siviglia dopo un incidente a cavallo. “Sta facendo piccoli passi avanti, poco a poco, e finalmente vediamo la luce – ha detto -, grazie all’ospedale e al personale sanitario che è incredibile”. ...

Una buona notizia arriva dall'ospedale di Siviglia.Rico è uscito dal coma, ha riaperto gli occhi e comunicato con i suoi cari. Il portiere del ...di morte dai romanisti!' Leggi i commenti...Rico si è svegliato dal coma: riconosce i parenti ma non riesce a parlare Berlusconi, Galliani rompe il silenzio: 'Provo dolore per Silvio'. Può sostituire il Cav in Senato Furto in casa di ...E come il suo concittadino e compagno di squadra al Paris Saint - GermainRamos, anche lui originario di Siviglia: suo è l'allevamento SR4, nato dalla sua passione per la cultura e le ...

Calcio, il giocatore del Psg Sergio Rico si è svegliato dal coma Sky Tg24

Sergio Rico è fuori dal coma, per la gioia di tutti gli appassionati di calcio. Arrivano aggiornamenti anche su come sta comunicando ...Non c'è pace per i giocatori della Juventus dopo gli ultimi mesi burrascosi, una stagione non all'altezza e la penalizzazione in classifica che ha tolto la soddisfazione ...