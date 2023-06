Calcio | prima mossa della nuova Samp | torna il portiere Falcone

mossa di mercato per la Sampdoria di Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi, che riporta a Genova Wladimiro Falcone. La società blucerchiata ha esercitato il contro - riscatto dopo che il portiere ......Bastia 1924 comunica il ritorno in maglia biancorossa del forte centrocampista classe '88 Josef De Santis che dopo aver trascorso le ultime 6 stagioni in Eccellenza con Atletico Bmg eal ...Sarà il film 'Stranizza d'Amuri' a inaugurare il concorso Operae Seconda stasera al cinema ... quando tutta l'Italia è presa dai mondiali diin Spagna, dove le imprese degli azzurri, ...

Calcio, prima partita internazionale della squadra femminile vaticana Vatican News - Italiano

Non è un caso di omonimia. Vedere un membro della famiglia Maldini esultare non è una novità all'interno della storia del calcio ...Dopo 13 anni il campionato nazionale di calcio dei medici torna in Calabria. Da sabato 24 e fino a venerdì 30 giugno dieci squadre si ritroveranno a Isola Capo Rizzuto per contendersi il ventunesimo t ...