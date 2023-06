Calcio | perché l’Inghilterra ha fatto un favore all’Italia battendo la Macedonia | la situazione verso gli Europei

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 giugno 2023)è sempre stata soprannominata la “Perfida Albione”. Questa sera, dopo il 7-0 rifilato dalla squadra allenata dal CT Southgate alladel Nord, per noi italiani Albione, è decisamente meno “perfida”. Per quale motivo? Gli inglesi con questa vittoria hanno dato una mano alla squadra del CT Roberto Mancini in vista delle Qualificazionii Campionatidi Germania 2024. Andiamo con ordine. Nella serata odierna è andato in scena il Gruppo C con due incontri. L’Ucraina ha piegato, non senza fatica, Malta con il punteggio di 1-0. In serata, invece,ha sommerso di gol ladel Nord con un laconico 7-0 grazie alla tripletta di Saka, la doppietta di Kane e le reti di Rashford e Phillips. Con questi risultati la classifica del raggruppamento ...