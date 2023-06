Calcio palermitano in lutto | muore a 78 anni l' ex attaccante Tanino Troja

Leggi su feedpress.me

(Di lunedì 19 giugno 2023)nel mondo del. È morto l’exrosanero Gaetano, per tutti. Aveva 78ed era ricoverato in ospedale a causa di alcuni problemi di salute come il diabete e varie complicazioni. Centravanti tra gli'60 e 70' era una vera e propria leggenda per i tifosi del Palermo, maglia vestita dal 1964 al 1966 e dal 1968 al 1973 firmando in totale 43 reti....