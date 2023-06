Calcio | l’Under 21 sbarca a Cluj Elia Caprile | “Siamo un grande gruppo e non vedo rivali che ci siano superiori”

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 giugno 2023) La Nazionale Under 21 ha dato il via ufficialmente alla sua avventura agli Europei Under 21 2023. Gli Azzurrini (ai quali si è aggiungono anche Wilfried Gnonto) che saranno di scena in uno dei raggruppamenti che si giocherà in Romania, oggi sono atterrati a-Napoca, dove nei prossimi giorni sfideranno Francia, Svizzera e Norvegia. Saranno proprio i transalpini i primidella nostra compagine, un primo scoglio non semplice da superare per i ragazzi del CT Paolo Nicolato. La conferma arriva anche dalle parole del portiere, interpellato dal sito ufficiale della FIGC. “Iniziare bene è sempre importante. Abbiamo il massimo rispetto nei confronti di ogni squadra, maconsapevoli di potercela giocare con tutti.un...