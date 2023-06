Calcio | l’Inter saluta Edin Dzeko | l’ariete bosniaco è ad un passo dal Fenerbahçe

(Di lunedì 19 giugno 2023)sta perre il suo centravantiDžeko. L’attaccante, infatti, è ormai ad undal firmare con il. La trattativa, già avviata da diverse settimane, dovrebbe vedere il nero su bianco nelle prossime ore, facendo quindi concludere l’esperienza in nerazzurro al classe 1986 dopo due stagioni. Si era vociferato di una richiesta di un contratto annuale con opzione per il secondo anno da 6 milioni, maa quanto pare ha preferito virare su altre strade. A questo punto, quindi, il nativo di Sarajevo (che era in scadenza di contratto con il club nerazzurro) è libero di fermare il suo nuovo contratto con il club di Istanbul. Secondo quanto riportato da diversi media, sembra cheDžeko sia pronto per firmare un ...

...la possibilità che il tecnico più vincente delmoderno ... Con 25 milioni di euro'affare è possibile., un nome pazzesco ...Si susseguono le voci sul suo futuro, col Chelsea che non sembra intenzionato a 'regalarlo' per un altro anno all'e che pare determinato a dirottarlo verso' Arabia Saudita, mentre in ...... la terza serie di. Quanto guadagna un calciatore di Serie ... In Serie C,'ex Lega Pro, gli ingaggi sono sicuramente sopra ... Milan,ecc) che mandano in prestito in Lega Pro i propri ...