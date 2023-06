Calcio | la Spagna ricevuta da re Felipe VI dopo la vittoria in Nations League

Ieri, il compagno di squadra Fabian Ruiz ha dedicato a Rico la vittoria dellain Nations ... 'Minacce di morte dai romanisti!' Leggi i commentiEstero: tutte le notizie 19 giugno 2023...nazionale dispagnola vengono ricevuti dal re Felipe VI con il trofeo vinto, il giorno dopo la vittoria sulla Croazia nella finale della Nations League. La vittoria ai rigori dellaha ...Non sorprende quindi che calciatori nati in, anzi in Andalusia, abbiano la passione per i Pura Raza Espanola. Come il povero Sergio Rico , ancora sedato e in gravi condizioni per un incidente ...

I giocatori e lo staff della nazionale di calcio spagnola vengono ricevuti dal re Felipe VI con il trofeo vinto, il giorno dopo la vittoria ...I principali campionati europei nel pallone si assegnano con la formula del girone all’italiana. Ma quasi tutti gli altri sport adottano la formula dei ...