Calcio | il Real Madrid prende Joselu dall' Espanyol

(Di lunedì 19 giugno 2023) Ilha annunciato l'ingaggio dell'attaccante della nazionale spagnola, 33 anni, in prestito per una stagioneBarcellona, ;;appena retrocesso in seconda divisione. L'...

... Benzema (in Arabia), ma anche Ibra, che ha ufficialmente dato l'addio al. Ecco chi rimane ... la squadra Mls di Beckham: 'Impossibile tornare al Barcellona, lascio l'Europa' BENZEMA E IL...I tifosi si sono dati appuntamento alle 17:30 alBosco di Capodimonte per accogliere l'allenatore francese. Il messaggio degli Ultras Curva B recita così: 'Oggi porteremo il nostro saluto a ...Joselu è già stato al- il 2009 e il 2012 - principalmente con la squadra riserve. Nato a Stoccarda, in Germania, ha giocato in questo paese per Hoffenheim, Eintracht Francoforte e Hannover, ma ...

Real Madrid, ecco l'erede di Benzema. Il prezzo 80 milioni... Calciomercato.com

L'indiscrezione circolava da settimane e nella tarda mattinata di lunedì è arrivata l'ufficialità: il Real Madrid ha ingaggiato Joselu. Il navigato centravanti avrà il compito di sostituire Karim ...L'iniziativa dei tifosi azzurri in vista della conferenza stampa di presentazione del tecnico di questo pomeriggio ...