Calcio | Garcia | ‘un regalo allenare il Napoli | l’obiettivo è rivincere’**

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 19 giugno 2023), 19 giu. – (Adnkronos) – “Il primoè essere qui a. La cosa bella sono le ambizioni di questo club. Prima di tutto vorrei salutare i tifosi per la loro accoglienza e vorrei fare i complimenti al presidente, alla sua squadra che sarà la mia tra poco, per quello che hanno fatto l’anno scorso. Quando sono arrivato in città e ho visto tutte queste bandiere, mi sono reso conto che la città è molto fiera della sua squadra. Il mio obiettivo è che questo succeda ancora in futuro”. Così Rudinel corso della conferenza stampa di presentazione da allenatore delalla reggia di Capodimonte. L'articolo CalcioWeb.