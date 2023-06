Calcio | Garcia | ' sarà bello giocare con lo scudetto sulle maglie'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 giugno 2023) Napoli, 19 giu. - (Adnkronos) - "Le attese mi danno più carica e spero che per i giocatori sia lo stesso.portare in giro per l'Italia la maglia con lo. Il mio compito è essere all'altezza di questo con i miei giocatori e con il mio staff". Così Rudinel corso della conferenza stampa di presentazione da allenatore del Napoli alla reggia di Capodimonte. "La cosa importante è che il cuore del tifoso napoletano sia sempre orgoglioso -aggiunge-. Il senso di appartenenza comunque si fa sentire, loè del presidente, che quando ha preso la squadra era in Serie C, poi è dei giocatori, dello staff e soprattutto dei tifosi.a Napoli è tosta, i tifosi spingono tanto e faremo di tutto per farli divertire".