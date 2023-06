Calcio | Garcia | ' non vedo l' ora di iniziare a lavorare | spirito di squadra sarà fondamentale'

(Di lunedì 19 giugno 2023) Napoli, 19 giu. - (Adnkronos) - "Questo è il segno del destino, a Roma sono stato sostituito da Spalletti e ora arrivo dopo di lui. Ora prendiamoci il tempo di scoprire questi giocatori perché quando li alleni capisci di più su ciascuno di loro. Nonl'ora di conoscerli meglio. Il talento c'è, stiamo già lavorando sullae vediamo chi rimane al 100% e chi potrebbe andarsene. Poi vediamo come poter migliorare la. Il passato è passato, ora conta stare qua eperché nonl'ora". Così Rudinel corso della conferenza stampa di presentazione da allenatore del Napoli alla reggia di Capodimonte. "Non conta solo il gioco, ma anche lodi-prosegue-. Spero ...

In occasione della presentazione di Rudicome nuovo allenatore del Napoli , il presidente Aurelio De Laurentiis ci ha tenuto a sottolineare la situazione per il mercato in uscita. Uno dei nomi più caldi è sicuramente quello di Victor ...De Laurentiis: 'Benvenuto' Rudie Francesca Brienza aspettano il loro primo figlio: l'annuncio del neo allenatore del Napoli Le prime parole di'Il primo regalo è essere qui a Napoli. ...... dice il presidente spiegando la scelta di puntare sucome erede di Luciano Spalletti. "Poi ... Cerchiamo di cambiare questo, ma non è facile: bisognerebbe cambiare il cervello di troppe ...

Sabatini: «Garcia mi piacque perché spiegava il calcio senza inutile ostentazione» - ilNapolista IlNapolista

(Adnkronos) – Victor Osimhen rimane al Napoli. Salvo sorprese. Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, nella conferenza di presentazione del nuovo allenatore Rudi Garcia, non esclude la cessione ...Il calcio ma anche l'atmosfera prestigiosa del Museo e Real Bosco di Capodimonte. Rudi Garcia s'immergerà subito nelle ricchezze di Napoli, in festa per lo scudetto e con un patrimonio storico e… Legg ...