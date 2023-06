Calcio | Galliani | ' al momento nessuno mi ha parlato del futuro del Monza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 giugno 2023) Roma, 19 giu. (Adnkronos) - Sul Corriere della Sera si analizza ildeldopo la scomparsa di Silvio Berlusconi. L'impressione è che la famiglia, oggi, non sembrerebbe interessata a continuare ad investire nel club. Sull'argomento è intervenuto Adriano: "Per l'amore che nutro nei confronti di Silvio Berlusconi farò tutto quello che mi verrà richiesto in qualunque settore. Almi ha proposto di candidarmi nel collegio elettorale diné mi hadeldel".