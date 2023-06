Calcio | De Laurentiis | ' Garcia fa al caso nostro | scelto per fare bene in Champions'

(Di lunedì 19 giugno 2023) Napoli, 19 giu. - (Adnkronos) - "Il 5 giugno ho iniziato a pensare al nuovo allenatore, per trovarlo ci ho messo 11 giorni. Ho iniziato a selezionare chi giocava con successo con il 4-3-3. Per me era fondamentale lasciare l'assetto attuale. Volevo trovare un allenatore che con il 4-3-3 ha fatto strike: dopo aver visto che Rudi per due volte a Roma è arrivato secondo e che il primo anno aveva iniziato con 10 vittorie di fila, ho pensato che questo signore facesse al. Poi ho visto anche che con il Lione aveva sfiorato qualcosa di importante in, e sapete quanto tengo alla, anche se è un torneo al quale sono contrario per come è organizzato. Laè un parterre che mi permette di aumentare la riconoscibilità e l'importanza del brand Napoli nel mondo. Poi abbiamo sempre ...

De, le parole su Champions, Europa e Conference League Proseguendo con il discorso sulla ... Investiamoci nel, ma è difficile ". ...E proprio sulla squadra da allestire in vista della prossima stagione ha parlato De: "L'ho detto da tempo che Osimhen rimane. Se poi arrivasse un'offerta irrinunciabile per la salute del ...Come è cambiato ilitaliano Tornato in alto come dimostrano le finali europee. Non ho avuto ... De: 'Lo scudetto è un fatto iniziativo. Finalmente ce l'abbiamo fatta, ma deve essere l'...

De Laurentiis: Superlega sbagliata quanto Champions, Europa e ... Calcio e Finanza

"Sulle ambizioni del Napoli siamo sullo stesso piano io e il presidente De Laurentiis. Io se inizio una competizione gioco per vincerla". Lo ha detto Rudi Garcia, nuovo allenatore del Napoli, nel cors ...L'analista finanziario ha parlato della crescita del brand Napoli soffermandosi sull'arrivo in azzurro di Rudi Garcia come nuovo allenatore.