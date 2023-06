Calcio | De Laurentiis | ' con Osimhen accordo in linea di massima per rinnovo di due anni'

In occasione della presentazione di Rudi Garcia come nuovo allenatore del Napoli , il presidente Aurelio Deci ha tenuto a sottolineare la situazione per il mercato in uscita. Uno dei nomi più caldi è sicuramente quello di Victor Osimhen e il numero uno degli azzurri ha delineato la sua ...... dove il nuovo tecnico del Napoli Rudi Garcia è stato presentato ufficialmente dal presidente del club Aurelio De. Erano circa 300 i tifosi azzurri che lo aspettavano per dargli il ...Poi se arrivasse un'offerta importante per la salute del Napoli vedremo", dice Denella ... Cerchiamo di cambiare questo, ma non è facile: bisognerebbe cambiare il cervello di troppe ...

Calcio: De Laurentiis, ‘Garcia fa al caso nostro, scelto per fare bene in Champions’ La Sicilia

Lo dice il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore azzurro Rudi Garcia alla reggia di Capodimonte.(Adnkronos) – Victor Osimhen rimane al Napoli. Salvo sorprese. Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, nella conferenza di presentazione del nuovo allenatore Rudi Garcia, non esclude la cessione ...