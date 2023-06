(Di lunedì 19 giugno 2023) Roma, 19 giu. (Adnkronos) - Trentacinque milioni di euro ilsulnel; 10,9 milioni di euro investiti per il mantenimento e lo sviluppo di impianti e servizi; 12,9 milioni di euro di ordini a fornitori locali; 496 GWh di energia rinnovabile prodotta; circa 200mila tonnellate di CO2 evitate grazie alla produzione idroelettrica e fotovoltaica. Sono alcuni dei dati della seconda edizione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale della, che rendiconta le prestazioni ambientali, economiche e sociali del Gruppo A2A sulnele i piani di attività previsti per i prossimi anni. “Nonostante ilsia stato caratterizzato da uno scenarioe ...

Sono alcuni dei numeri di, che a Catanzaro ha presentato la seconda edizione del Bilancio di sostenibilità territoriale della. col/fsc/gslNel 2022, inha distribuito 35 milioni di euro (+75% rispetto al 2021) sotto forma di dividendi, imposte, canoni e concessioni locali, ordini a fornitori, sponsorizzazioni e ...Quanto al capitolo Pianeta , gli impianti idroelettrici diinsono costituiti da diverse centrali poste sul versante ionico, che nel 2022 hanno prodotto complessivamente 476 GWh di ...

Calabria, A2A: 35 mln di valore economico distribuito sul territorio nel 2022 Il Tempo

Roma, 19 giu. (Adnkronos) - Trentacinque milioni di euro il valore economico distribuito sul territorio nel 2022; 10,9 milioni di euro investiti per ...MILANO (ITALPRESS) - "La storia è molto semplice. L'Italia è il secondo Paese in Europa come potenziale nelle rinnovabili e al terzo posto nell'idro, dop ...