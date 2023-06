Cagliari | ritiro in Valle d’Aosta dal 24 luglio al 4 agosto con tre amichevoli

(Di lunedì 19 giugno 2023) Ilprecampionato delsi terrà in. Lo ha ufficializzato il club sardo, neopromosso in Serie A, che ha spiegato come la preparazione estiva dei rossoblu di Claudio Ranieri si svolgerà dal 24 al 4in località Saint-Vincent, con allenamento presso lo stadio Brunod di Chatillon. In programma anche treallo stadio Perucca di Saint-Vincent il 26, 29e 2con avversari da definire. SportFace.

Il Cagliari effettuerà il ritiro precampionato in Valle d'Aosta dal 24 luglio al 4 agosto. La squadra sarda, neopromossa in serie A con Claudio Ranieri in panchina, sarà ospitata a Saint-Vincent e si ...Ritiro Cagliari, tra Asseminello e le montagne della Valle d’Aosta: il programma del pre campionato rossoblù Il Cagliari si gode le meritate vacanze dopo la vittoria del playoff e il ritorno nella mas ...