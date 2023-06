Cagliari | obiettivo Baschirotto | la trattativa con il Lecce

(Di lunedì 19 giugno 2023) Ildi Claudio Ranieri vorrebbe rinforzarsi con Federico, difensore del. I dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, Claudio Ranieri avrebbe fatto il nome di Federicoper rinforzare il proprio reparto difensivo in vista della Serie A. Per il giocatore ilchiede circa 8 milioni di euro. Una cifra importante per le casse del, ma potrebbe essere fatto uno sforzo anche in prospettiva futura vista la giovane età del difensore. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24

Il progetto Tyrrhenian Lab ha l'di istituire, in collaborazione con i tre atenei di Palermo,e Salerno, un centro di formazione di eccellenza distribuito nelle sedi delle città in ......l'Ordine degli Architetti die provincia si apre alla città. Con una mostra per immagini che presenta i progetti di circa 40 tra studi professionali e singoli professionisti, con l'...Realizzata dall'Assessorato all'Ambiente del Comune di, con la collaborazione della "Mediterranean Sea and Coast Foundation" (MEDSEA), una ... La cura dell'ambiente è unfondamentale ...

Si tratta della seconda edizione, iscrizioni aperte fino al 4 settembre per il Master di II livello "Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica". L’azienda ha previsto un inv ...Il Cagliari effettuerà il ritiro precampionato in Valle d'Aosta dal 24 luglio al 4 agosto. La squadra sarda, neopromossa in serie A con Claudio Ranieri in panchina, sarà ospitata a Saint-Vincent e si ...