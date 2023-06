Cade dagli scogli a 10 metri di altezza a Tortolì | grave 13enne

(Di lunedì 19 giugno 2023) Incidente suglidi Cala Moresca a, in Ogliastra. Nel primo pomeriggio un ragazzo di 13 anni del posto, per cause ancora da accertare, è caduto da un'di 10, procurandosi un ...

Incidente sugli scogli di Cala Moresca a Tortolì, in Ogliastra. Nel primo pomeriggio un ragazzo di 13 anni del posto, per cause ancora da accertare, è caduto da un'altezza di 10 metri, procurandosi un ...