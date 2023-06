BYD | altre due auto elettriche in Italia | Dolphin e Seal

(Di lunedì 19 giugno 2023) Dopo il crossover Atto 3 e l'ammiraglia Han , BYD , colosso cinese dell'elettrica, sta per arrivare sul mercatono con due vetture a batteria molto competitive, la compattae la ...

Il caricabatterie in corrente continua CC da 100 kWDolphin può ricaricare la batteria dal 30 all'80% in soli 29 minuti.Dolphin è inoltre dotata di V2L, quindi la batteria dell'auto può ...... superando il Nail Penetration Test eprove in condizioni di stress. Schermo rotante L'... Al centro si staglia il display del sistema di infotainment, sviluppato internamente da. Lo schermo ...... Germania, Norvegia, Francia, Paesi Bassi e Belgio, nel 2023 il marchio cinese ha aperto filiali anche nel Regno Unito, Spagna e Irlanda, nel corso di quest'anno, sono previsteaperture....

BYD Auto presenta i suoi modelli 100% elettrici in Italia: abbiamo provato la BYD Han, l'ammiraglia elettrica cinese ...La Casa cinese è sbarcata ufficialmente nel nostro Paese: al Suv Atto 3 e all’ammiraglia sportiva Han, già disponibili, si aggiungeranno a breve le più piccole Dolphin e Seal. Le caratteristiche tecni ...