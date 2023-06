Bulgaria-Serbia Campionato europeo | 20-06-2023 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di lunedì 19 giugno 2023) Il pareggio sul campo della Lituania tiene laall’ultimo posto del gruppo G di qualificazione ad Euro 2024: un cammino che diventa sempre più difficile per i lavovi, impegnati quest’oggi in casa contro la capolista del gruppo. Gli Orlovi hanno giocato venerdì scorso un’amichevole a Vienna contro la Giordania, vincendo in rimonta nel finale per 3 a 2 grazie alla doppietta di Jovelijc. InfoBetting: Scommesse Sportive e