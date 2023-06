Bufera su Grillo e le sue “brigate di cittadinanza”

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 19 giugno 2023) Le elezioni amministrative in vari Comuni e Regioni e soprattutto la morte di Silvio Berlusconi hanno smosso non poco le acque della politica italiana. Tra partiti che si scambiano frecciate e voci di lacerazioni interne che si rincorrono, ad aumentare ulteriormente la tensione ci ha pensato Beppecon alcune dichiarazioni finite nella. Il fondatore del Movimento 5 Stelle ha parlato durante un comizio di “di”, scatenando vibranti polemiche lungo tutto l’arco degli oppositori politici. A poco è valso il dietrofront con tanto di giustificazione qualche ora dopo. Ma cosa intendevae perché l’ha detto? Nellaè finita anche la decisione di fermare la politica per troppi giorni dopo la morte di Berlusconi. Cosa è successo “Cominciate a fare le ...