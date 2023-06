Brozovic | offerta oggi dall’Arabia Saudita! Ma non ‘monstre’ per l’Inter – Sky

(Di lunedì 19 giugno 2023) Perha ricevuto una primaufficialeSaudita. Dopo aver dato per fatto l’addio di Bellanova (vedi articolo), da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport Di Marzio si concentra su altro. IN BILICO – Rischio cessione eccellente annunciato da Gianluca Di Marzio: «Può velocizzare il mercato delin entrata Marcelo, nelle ultime ore, è arrivata un’dell’Al-Nassr di quindici milioni di euro. Da capire se saranno sufficienti e se il giocatore la prenderà in considerazione, ma è chiaro che sedovesse andare all’Al-Nassr si potrebbe stringere per prendere Davide Frattesi. Da un lato il mercato arabo è positivo perché si possono vendere dei giocatori, dall’altro prendere ...

Leggi anche I 55 milioni per Ruben Neves aprono un'era: ora l'Arabia compra i giocatori Inter,dall'Arabia: lo vuole l'Al - Nassr di Ronaldo Leggi i commenti Calciomercato: tutte le ...Come il caso di William: "I giornalisti hanno venduto Barella , Onana ,, Lautaro , poi nessunaufficiale". Mentre Mario la vede diversamente e sarebbe favorevole alla cessione: "non ...Il giocatore sarebbe stato contattato dall' Al Nassr , club nel quale milita Cristiano Ronaldo , che avrebbe già pronta per lui una ricchissima. Inter,sblocca Frattesi - L'...

Inter, Brozovic offerta dall'Arabia: lo vuole l'Al-Nassr di Ronaldo La Gazzetta dello Sport

Il centravanti belga è sul mercato e nelle ultime ore avrebbe rifiutato una maxi offerta da oltre 50 milioni da un club ... Sempre a proposito di petrodollari, anche Brozovic ha ricevuto una proposta ...Sirene estere arriverebbero invece per pezzi pregiati come Barella e Brozovic. Il centrocampista ex Cagliari sarebbe finito nei desideri del Liverpool che però, come racconta Fabrizio Romano, non ha ...