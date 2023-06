Bridgerton | le prime immagini di Penelope

(Di lunedì 19 giugno 2023) Lesono state svelate in occasione dell’evento Tudum di Netflix Nel weekend sono state condivise ledella terza stagione di, con protagonistaFeatherington (interpretata Nicola Coughlan). Le foto sono state rese note nel corso di Tudum.L’evento globale per i fan, giunto alla terza edizione, si è concluso, a San Paolo del Brasile, rivelando novità ed esclusive entusiasmanti sui film, serie tv e giochi di Netflix. Tra le novità anche la trama e le foto di Brigerton. SinossiFeatherington (Nicola Coughlan) ha finalmente rinunciato alla sua cotta di lunga data per Colin(Luke Newton) dopo aver sentito i suoi commenti denigratori su di lei nella scorsa stagione. Tuttavia, ha deciso che è ora di trovare un ...

Bridgerton 3, le prime immagini della nuova stagione

