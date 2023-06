“Bridgerton 3” svela la prima foto dei nuovi innamorati Colin e Penelope

Leggi su amica

(Di lunedì 19 giugno 2023) Ed eccoli, finalmente. Dal Brasile, dove è andato in scena Tudum, l’evento chequello che vedremo su Netflix nella prossima stagione, arrivano ledi una delle serie più attese: Bridgerton 3. Sappiamo che i protagonisti sarannoBridgerton eFeatherington. Rispettivamente interpretati da Luke Newton e Nicola Coughlan. Lei vera star in ascesa del cinema e della serialità inglesi. Visto che la vedremo fra poche settimane nel film Barbie e poi nella serie tv Big Mood (e se non l’avete ancora vista in Derry Girls. correte su Netflix a recuperarla!). Pochi scatti che mostrano gli sguardi inequivocabili tra i due ragazzi. Ma che ci raccontano anche il tortuoso cammino dei due. Date un’occhiata anche voi nella gallery qui sopra. ...