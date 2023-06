Brasile | ciclone uccide 13 persone | dispersi vicino a Porto Alegre

Insi aggrava ancora il già tragico bilancio dei morti causato dal passaggio delextra - tropicale che la scorsa settimana ha investio il sud del Paese. Almeno tredice le persone morte e ...Strade che sembrano fiumi, completamente allagate, a Novo Hamburgo, dopo che unsi è abbattuto sulmeridionale, uccidendo almeno 13 persone e costringendo migliaia di persone a lasciare le proprie case. Secondo le autorità ci sono almeno quattro dispersi dopo le ...Continua incessante l'attivit delle squadre di soccorso indopo il passaggio venerd scorso di unextra - tropicale negli Stati di Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Secondo l'ultimo bilancio della Protezione civile, ilha causato ...

Ciclone si abbatte sul Brasile, 11 morti e 19 dispersi Sky Tg24

Le piogge ininterrotte e i venti violenti che si sono abbattuti per due giorni hanno causato danni in decine di comuni dello Stato, anche a Porto Alegre. I dispersi sono tutti nella città più colpita ...In Brasile si aggrava ancora il già tragico bilancio dei morti causato dal passaggio del ciclone extra-tropicale che la scorsa settimana ha investio il sud del Paese. Almeno tredice le persone morte e ...