Bournemouth | UFFICIALE | Iraola nuovo allenatore

Commenta per primo Sorpresa in casa: esonerato Gary O'Neil , il tecnico inglese era subentrato a stagione in corso a Scott Parker.La società orobica ha comunicato sul proprio sitoche sabato 29 luglio i nerazzurri affronteranno in amichevole il, club inglese che milita in Premier League. La partita si ...Tra i nomi su cui si sta trattando nelle ultime ore c'è quello di Justin Kluivert , su cui si registrano passi avanti per la cessione al(c'è inoltre un interessamento da parte del Lipsia)...

UFFICIALE: Bournemouth, il club a sorpresa esonera il tecnico Gary O'Neil TUTTO mercato WEB

Bournemouth, 19 giu. – (Adnkronos) – Andoni Iraola è il nuovo allenatore del Bournemouth. Lo ha annunciato il club inglese della Premier League con una nota sul proprio sito ufficiale. Il quarantenne ...Si separano le strade del Bournemouth e del manager Gary O'Neil, che ha condotto la squadra a una fantastica salvezza. Lo ha annunciato il club inglese.