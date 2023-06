Bournemouth | non è bastata la salvezza | coach O’Neil esonerato

(Di lunedì 19 giugno 2023) Ilhal’allenatore Gary, nonostante unain Premier League ottenuta piuttosto comodamente, con quattro partite d’anticipo. Il nuovo patron americano del club, Bill Foley, ha preso comunque la decisione di separarsi dal tecnico spiegando che è stata una “decisione difficile” ma che “è stata presa con grande considerazione per posizionarci al meglio in vista della prossima stagione”.ha assunto ad interim la guida delall’inizio della scorsa stagione, dopo l’addio di Scott Parker in seguito alla pesante sconfitta per 9-0 contro il Liverpool, ed è stato poi nominato allenatore della squadra a tempo pieno da novembre fino alla fine della stagione, raggiungendo in maniera convincente l’obiettivo permanenza in Premier League. ...

Di fronte ci saranno due squadre chehanno partecipato al Mondiale del Qatar. L'Irlanda finora ... A disposizione: Reti: Convocati Irlanda Portieri: Bazunu (Southampton), Travers (), ...... Villar (è sondato dal Genoa), Vina e Kluivert (per entrambi si tratta col), l'... Il vivaio della Romaha ancora finito di sorprendere. Il diciottenne centrocampisti Niccolò Pisilli (che ......a Londra la scorsa settimana è stata propedeutica per imbastire una trattativa con il...ritornare ai club nei quali hanno giocato in prestito - Celta Vigo e Westerloo - ma la Ramavuole ...

Roma, il Bournemouth non riscatterà Vina | Mercato | Calciomercato ... Calciomercato.com

Fans have expressed their shock after Bournemouth sacked Gary O'Neil as manager. The south-coast club axed O'Neil as boss on Monday afternoon in a move which may surprise many within football. The ...Gary O'Neil was considered by many as the Premier League Manager of the Season after keeping his team in the Premier League but he's been sacked ...