Boulaye Dia | chi è l' attaccante senegalese della Salernitana conteso tra Napoli e Lazio

(Di lunedì 19 giugno 2023) Tutti pazzi per Dia. Ormai tutti conoscono il bomber, finito nel mirino di grandi club di massima serie e tentato dalle sirenePremier league, anche e sopratutto...

Tre nomi in particolare presentati dal Corriere dello Sport per trovare l'eventuale sostituto, che racconta di chiacchierate con la Salernitana per Boulaye Dia e con l'Udinese per Beto.

Ottime le prestazione negli ultimi due anni di Pasquale Mazzocchi, il difensore potrebbe dire addio ora, alla Salernitana.Arrivano importanti novità riguardanti il futuro di Lorenzo Colombo, calciatore del Milan che è tornato dopo l'esperienza a Lecce.