Borsa | Asia in rosso | pesano le tensioni su Taiwan | Tokyo - 1%

L'indice MSCI delle azioni dell'- Pacifico al di fuori del Giappone è sceso dello 0,8%, dopo ... Ladi Tokyo ha chiuso in calo con l'indice Nikkei che ha ceduto l'1% a 33.370,42 punti, ...Avvio di settimana in rosso per le principali borse die Pacifico, frenate dalle tensioni tra Usa e Cina sul futuro di Taiwan. Non ancora pervenuti inoltre gli stimoli economici attesi da mesi nel Celeste Impero. In questo contesto l'annunciata ...Si chiude in ribasso la prima seduta della settimana per ladi Tokyo , mentre si muovono in ordine sparso le altre principali piazze asiatiche. Sullo sfondo pesa la decisione di diversi analisti, tra cui quelli di Goldman Sachs, di tagliare le stime ...

Avvio di settimana in rosso per le principali borse di Asia e Pacifico, frenate dalle tensioni tra Usa e Cina sul futuro di Taiwan. Non ancora pervenuti inoltre gli stimoli economici attesi da mesi ne ...