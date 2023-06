(Di lunedì 19 giugno 2023) 'Voglio essere chiaro:pensi che indebolendo Elly il Pd diventi più forte. Peraltro solo da tre mesi è in campo il nuovo gruppo dirigente e io come tanti di voi ho spesso sofferto, da quando c'...

Bonaccini: “Nessuno cerchi di indebolire Schlein ma bisogna discutere meglio” Globalist.it

Il presidente del Pd e governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, intervenendo alla direzione nazionale del partito.Attacca il presidente Stefano Bonaccini: «Nessuno pensi che indebolendo Elly il Pd diventi più forte», «ma alla segretaria dico che se gestione unitaria deve essere si discuta di più. Un partito non è ...