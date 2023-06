Bonaccini chiede i miliardi per salvarsi la carriera Emilia Romagna | dopo l' alluvione le urne fanno paura

(Di lunedì 19 giugno 2023) Gli 8,8di euro chiesti al governo e il ruolo di commissario straordinario all’sono la partita della vita per Stefano. Lo sa il governatore dell’, uscito con le ossa rotte dalla scalata nazionale al Pd e ancora peggio dalla devastazione delladi circa un mese fa. Lo sa tutto il Pdno romagnolo, lo sa il neo segretario nazionale del Pd Elly Schlein e soprattutto l’unico vero leader della sinistra italiana, Sergio Mattarella. Segui su affaritaliani.it

E fra un anno si vota per la Regione Gli 8,8 miliardi di euro chiesti al governo e il ruolo di commissario straordinario all'alluvione sono la partita della vita per Stefano. Lo sa il ...... non tradiamo le aspettative a chi cidi contrastare questa destra', avverte Schlein che, ...e la vocazione maggioritaria Ecco, quindi, il perno su cui torna anche Stefano, ...E - ca va sans dire -unico commissario possibile, perchè ogni ipotesi diversa sarebbe lesa maestà. Giuseppe Leonelli

Schlein, dopo le polemiche dei giorni scorsi, ha parlato alla Direzione del Partito democratico ribadendo i punti della sua segreteria ...La vicepresidente della Regione Emilia-Romagna e i presidenti delle province colpite hanno fatto un punto sullo stato dei lavori per la ricostruzione ...