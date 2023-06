Bonaccini affossa Schlein sulla manifestazione con il M5S | mai a rimorchio

Leggi su iltempo

(Di lunedì 19 giugno 2023) «Discutere di più e meglio». È l'invito, che sa tanto di critica, arrivato dal presidente del Pd, Stefano, durante la direzione nazionale del partito andata in scena al Nazareno. Il presidente dem ha sottolineato come, nel corso della relazione della segretaria Elly, sia arrivata la rivendicazione di una «vocazione maggioritaria che non è autosufficienza», ma la constatazione del fatto che «spetta al Pd svolgere il ruolo di perno nella costruzione di una alternativa al centrodestra». Poiha lanciato un altro siluro alla sua ex vice: «Credo sia venuto il tempo davvero di avere una nostra mobilitazione. Non ho niente in contrario a partecipare a quelle altrui, il 24 sarò in piazza alla mobilitazione della Cgil e di altri in difesa della sanità pubblica, laddove vi sia una ragionevole convergenza sui ...