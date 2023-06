Blu Basket | Luca Infante è il nuovo direttore sportivo

(Di lunedì 19 giugno 2023) La Blu1971 amplia il proprio front office: la società ha annunciato l’accordo con, che ricoprirà il ruolo didella Blu. Nato a Nocera Inferiore in provincia di Salerno il 5 giugno 1982,ha avuto una carriera ultra ventennale da cestista, vissuta nel ruolo di ala pivot con particolari caratteristiche di temperamento e determinazione. Reggio Emilia, Latina, Cento, Cremona, Ferrara, Brindisi, Piacenza, Veroli, Biella, Casalpusterlengo, EuroRoma, Mantova e Montecatini sono le piazze per cui ha giocato l’atleta, affrontando più volte da avversario la società trevigliese. Dopo il ritiro al termine della stagione appena conclusa in Serie B, inizia ora una nuova avventura professionale.

Blu Basket Treviglio, Luca Infante nuovo direttore sportivo Sportando

Terminato il campionato in maglia Gema, per Infante è tempo di nuova avventura: sarà il diesse di Treviglio per la prossima stagione ...La Blu Basket 1971 comunica di aver raggiunto un accordo per ampliare il proprio front office con Luca Infante, che ricoprirà il ruolo di direttore ...