Bloccato sul Pizzo Coca con la nebbia | 32enne salvato dal Soccorso Alpino

(Di lunedì 19 giugno 2023) Valbondione. Spesso dietro gli interventi che finiscono nel migliore dei modi, con il salvataggio della persona da soccorrere, c’è un grande impegno di persone, mezzi e tempo: si è concluso domenica sera, poco prima della mezzanotte, un intervento partito nel tardo pomeriggio per il recupero di un alpinista di 32 annisula Valbondione. Il giovane era in fase di discesa quando è sopraggiunta la, che ha reso tutto più complicato. In un primo tempo ha cercato di scendere in autonomia, ma ha perso la traccia e si è ritrovato in un posto decisamente impervio, a una quota di 2.790 metri. A quel punto ha chiesto aiuto. I tecnici della VI Delegazione Orobica del Cnsas – Corpo nazionalee speleologico sono stati attivati poco prima delle 18,30. Sul ...