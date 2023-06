Blinken vede Xi a Pechino. Il mezzo passo avanti nelle relazioni America-Cina

(Di lunedì 19 giugno 2023) Il segretario di statono, Antony, e il leader cinese Xi Jinping alla fine si sono incontrati. Non era scontato: nella prassi diplomatica tra, quando un segretario di stato è in visita a, incontra anche il leader ma questa volta fino a 45 minuti prima del vertice l’incontro trae Xi non era confermato. Il dialogo con il leader è durato poco più di mezz’ora: Xi Jinping seduto a capotavola, il capo della diplomazia dell’Amministrazione Biden e tutta la delegazione alla sua destra, seduti di fronte agli omologhi cinesi – dnon c’era il ministro degli Esteri Qin Gang, incontrato al suo arrivo adomenica, ma Wang Yi, l’ex ministro degli Esteri promosso a gennaio ...

Washington sostiene il principio di "un'unica Cina", caro a Pechino, e "quella politica non è cambiata", ha detto. "Non sosteniamo l'indipendenza di Taiwan", ha aggiunto. UCRAINA La richiesta ...si è avvicinato al Presidente cinese, tendendogli una mano, e Xi ha ricambiato il saluto, alzandosi in piedi. Le due delegazioni hanno discusso intorno a un tavolo adornato di fiori, in cui ...INCONTRO CON IL CAPO DELLA DIPLOMAZIA CINESE WANG YI Ieriha incontrato il ministro degli Esteri Qin Gang e in mattinatail capo della diplomazia cinese Wang Yi. Il colloquio a porte ...

Dopo mezz'ora di dialogo con il leader cinese, il segretario di stato americano dice che ci sono “diverse questioni” sulle quali i due paesi sono “profondamente in disaccordo”, ma ribadisce la necessi ..."Le interazioni tra Stati dovrebbero sempre essere basate sul rispetto reciproco e sulla sincerità". Il Presidente cinese Xi Jinping ha incontrato a Pechino il Segretario di Stato americano, Antony Bl ...