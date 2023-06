Blinken | Non sosteniamo indipendenza Taiwan ma no provocazioni

(Di lunedì 19 giugno 2023) Sulla questione di, il segretario di Stato americano Antonyha ribadito la politica di lunga data degli Stati Uniti su "Un'unica Cina": "Quella politica non è cambiata. Nonl'...

sosteniamo l'indipendenza di Taiwan", ha detto spiegando che gli Stati Unitivogliono un cambiamento dello status quo., però, ha aggiunto di aver discusso con il presidente Xi delle ...Gli Stati Unitisostengono l'indipendenza di Taiwan ma sono "preoccupati per le azioni provocatorie" della Cina nello stretto. Lo ha detto il segretario di Stato americano Antonyin una conferenza stampa ......vuole assistere a conflitti o scontri tra i due Paesi eè disposta a scegliere da che ... Xi ha inviato i suoi saluti al presidente Usa, Joe Biden, ricambiati da quest'ultimo tramite. ...

Usa-Cina, Xi a Blinken: fatti progressi. Washington: non sosteniamo indipendenza di Taiwan Il Sole 24 ORE

'La Cina ha promesso di non fornire armi alla Russia', ha dichiarato il segretario di Stato americano Antony Blinken dopo gli incontri a Pechino ...La Cina ha promesso di non fornire armi alla Russia, è quanto ha dichiarato Antony Blinken oggi pomeriggio a Pechino. Si tratta di un impegno importante, ha aggiunto il segretario di stato americano c ...