Blinken | Cina spinga Pyongyang a impegnarsi nel dialogo

(Di lunedì 19 giugno 2023) "Tutti i membri della comunità internazionale hanno interesse a incoraggiare la Corea del Nord ad agire in modo responsabile, a smettere di lanciare missili, a iniziare ain questo ...

Durante la sua missione diplomatica in, cominciata domenica, il segretario di Stato americano Antonyha incontrato il presidente cinese ...Nel suo primo giorno di visita inaveva invece incontrato il ministero degli esteri Qin Gang, con il quale ha avuto colloqui 'franchi, sostanziali e costruttivi', secondo il ......e laè in una posizione unica per spingere Pyongyang a impegnarsi nel dialogo e a porre fine al suo comportamento pericoloso". Lo ha detto il segretario di Stato americano Antonyda ...

La Cina ha promesso di non fornire armi alla Russia, è quanto ha dichiarato Antony Blinken oggi pomeriggio a Pechino. Si tratta di un impegno importante, ha aggiunto il segretario di stato americano c ...