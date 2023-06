Blinken a Pechino | relazioni Cina-Usa ripartono Xi | necessarie al mondo

(Di lunedì 19 giugno 2023) Un incontro che viene a sbloccare una relazione da tempo deteriorata, quello di oggi atra il presidente cinese Xi Jinping e il segretario di Stato Usa Antony. La relazione trae Washington è "necessaria" al, ha detto il leader cinese, in un faccia-a-faccia che potrebbe essere un passo importante per aprire la strada a un futuro summit con il capo di stato americano Joe Biden."Ilha bisogno di una relazione stabile trae Stati uniti e il fatto chee Stati uniti vadano o meno d'accordo ha un impatto sul futuro e sul destino dell'umanità", ha affermato Xi. "La Terra - ha aggiunto - è vasta e può accogliere sviluppo e prosperità paralleli dellae degli Stati uniti. I nostri due popoli hanno rispetto di ...

Con la visita didi oggi, dunque, Washington spera di "ammorbidire"anche su questo cruciale dossier. Anche se da parte cinese non è arrivata sin qui alcuna reazione ufficiale in ...Il Presidente cinese Xi Jinping ha ricevuto ail segretario di Stato american o AntonyLo ha reso noto l'agenzia di stampa ufficiale China News. L'incontro, confermato all'ultimo minuto, avviene nel secondo e ultimo giorno della ......in una conferenza stampa con il presidente cinese Xi Jinping ribadendo che 'Washington supporta la politica dell''unica Cina'. Il passaggio del segretario di Stato statunitense per, ...

L’inviato di Biden vede il presidente cinese: «Parlare per evitare scontri». I nodi irrisolti a partire da Taiwan ...(LaPresse) Visita a Pechino dell segretario di Stato americano Antony Blinken che ha incontrato il capo della diplomazia cinese Wang Yi e il presidente Xi Jinping. Xi ha sottolineato i progressi nei ...