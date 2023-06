(Di lunedì 19 giugno 2023) , 19 giugno Stasera, lunedì 19 giugno 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda inladi, serie televisiva italianada Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli, e liberamente tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi aventi per protagonista l’omonimo personaggio. La serie verrà trasmessa ogni domenica e lunedì in prima serata e vede come protagonista Maria Chiara Giannetta.intv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv La, come detto, va in onda stasera, lunedì 12 giugno 2023, alle ore 21,25 su Rai 1.live Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in ...

...di, trasmessa da Rai 1 a partire dalle 21.30. L'episodio si intitola Macchie ed è il penultimo della prima stagione della serie tv italiana. L'episodio è anche disponibile gratis in...La replica della quarta puntata diandrà in onda questa sera, lunedì 12 giugno , in prima serata Rai 1 a partire dalle 21:30 circa . L'episodio sarà poi anche visibile in direttae ......replica della terza puntata diandrà in onda stasera, domenica 11 giugno , in prima serata Rai 1 a partire dalle 21:30 circa . L'episodio sarà inoltre visibile come sempre in diretta...

Blanca streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata della fiction in replica TPI

Blanca streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata della fiction in replica su Rai 1, il 19 giugno. Tutte le informazioni ...Questa sera, lunedì 19 giugno 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda in replica la quarta puntata di Blanca, serie televisiva italiana diretta da Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli, e ...